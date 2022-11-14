12 Ekim'de Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, 34 dakikada yediği 2 golle geriye düşmüş ve reaksiyon veremeyerek ilk deplasman mağlubiyetini almıştı. Sarı-kırmızılıların Icardi, Mertens, Mata gibi yıldızlarla dolu kadrosu sonuç vermezken hem futbolcular hem de Okan Buruk eleştirilerin odağındaydı. Adana Demirspor beraberliğinin ardından bir haftayı BAY geçen sarı-kırmızılıların bu süreci iyi değerlendirmediği ve 'yeterince çalışmadığı' iddiaları gündeme gelirken Okan Buruk'un 11 tercihleri de sorgulanır haldeydi. Tecrübeli çalıştırıcı Kayserispor deplasmanı sonrası 11'ini değiştirdi ve olumlu geri dönüş aldı.

11 DEĞİŞTİ Orta saha merkezinde Lucas Torreira-Sergio Oliveira ikilisine dönen Buruk kenarlardaki bir tercihini ise Rashica'dan yana kullandı. Kayseri'de sol kenarda oynayan Mertens, merkeze dönerken Yunus Akgün kulübeye çekildi. Icardi'nin fiziksel durumunun da yükselmesiyle birlikte Arjantinli yıldızın boşalttığı alanlara giren Mertens ustalığını yavaş yavaş konuşturdu. İkili arasındaki uyuma Barış Alper ve Kerem'den destek gelince sarı-kırmızılılar gol yollarındaki problemini de çözdü.

KEREM'İ GERİ KAZANDI Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu da Başakşehir karşısındaki performansıyla maçın adamı oldu. Okan Buruk bu sezonun tartışmalı iki isminden biri olan Kerem'i kullanımıyla da milli futbolcuyu adeta geri kazandı. 2 gol attığı Kasımpaşa maçından önce Kerem'i 46'da oyundan çıkaran Buruk, Başakşehir mücadelesinden önce de Kerem yerine Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti. Milli futbolcu formasına Başakşehir karşısında kavuşurken beklemenin ve çalışmanın da ödülünü aldı.

ÖNDE BASKI OTURDU Alanyaspor maçıyla birlikte ön alan presinde gözle görülür bir değişim yaşayan Galatasaray'da burada yapılan baskı da artık oturdu. Sezon başında daha temkinli bir anlayış gösteren sarı-kırmızılılar Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında pres boyunu çok yukarılara çekerken Icardi ve Mertens gibi yıldızların da katılımıyla rakibi hataya zorladı. Sezon başında ön alan presi için Torreira değil Oliveira'yı kullanan Buruk, Başakşehir maçında rakip stoperlere çıkacak isim olarak Uruguaylı'yı kullandı ve karşılığını da penaltı kazanılan pozisyonda aldı.

2005-06'YI HATIRLATTI Bu sezon oynadığı 13 maçın 8'ine deplasmanda çıkan sarı-kırmızılılar, bu alanda son 17 sezonun en iyi performansını yakalarken şampiyonlukla noktaladığı 2005-06'daki deplasman grafiğini hatırlattı. Buruk ve öğrencileri bu sezon konuk olarak çıktığı 8 müsabakanın 6'ında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 4 gol yedi. Deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçlarında rakiplerine gol şansı vermeyen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor müsabakalarında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.