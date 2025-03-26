Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 26.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:22
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmadan sonra pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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