Galatasaray'da devre arası gözler orta saha transferinde!
Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları da şimdiden başladı.
Giriş: 09.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:36
1
Yaz transfer döneminde mali açıdan tarihi imzalar attıran sarı-kırmızılılar devre arasında da ses getirecek işler yapmayı planlıyor.
2
Santrfora Victor Osimhen’i, savunmaya da Wilfried Singo’yu ekleyen Cimbom devre arasında da Singo tipi bir oyuncu almayı hedefliyor.
3
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u yenerek ses getiren sarı-kırmızılılar sonuçlara bağlı olarak vites yükseltebilir.