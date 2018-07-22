Yeni sezon hazırlıkları için gittiği İsviçre kampını Valencia’yla oynayacağı karşılaşmanın ardından tamamlayarak İstanbul’a dönecek olan Galatasaray’da yönetim sıcak para akışını sağlamak için var gücüyle savaşıyor. Habertürk'ün haberine göre, futbolculara ödenen aylık maaşların yanı sıra pek çok gideri karşılaşarken bütçeyi de dengede tutmaya çalışan başkan Mustafa Cengiz yönetimi, nakit para arayışına girdi.

HEDEF DENGELİ BÜTÇE

Taraftarların kombinelere hücum etmesiyle birlikte son 1 ayı rahat geçiren Sarı-Kırmızılılar, şimdi de sponsorlara yöneldi. Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecekleri için reklam anlaşmalarında fiyatı yüksek tutmaya çalışan başkan Mustafa Cengiz’in, görüşme halinde oldukları bazı firmalarla yakın zamanda imzaları atacağı kaydedildi. Böylelikle nakit akışını sağlamayı hedefleyen yönetimin, bütçeyi de dengeli bir şekilde götürmeyi amaçladıkları ifade edildi.

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