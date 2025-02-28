Galatasaray Düşünce Derneği'nden Okan Buruk'a destek!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a Galatasaray Düşünce Derneği'nden destek geldi.

Galatasaray Düşünce Derneği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Okan Buruk yalnız değildir! Galatasaray'ın sahadaki ve saha dışındaki mücadelesinde, camiamızın inancı ve desteği tamdır. Kenetlenmeye devam ediyoruz, hedefimiz belli: 5. Yıldız, 25. Şampiyonluk ve daha nice zaferler!" denildi.

İşte Okan Buruk için yapılan açıklamanın tam metni:

"Galatasaray'ın evladı, futbolcu ve teknik direktör olarak tarihimize adını altın harflerle yazdıran Okan Buruk, görevde olduğu süre boyunca Galatasaray'ı şampiyon yapmış, kazandığı kupalarla camiamıza büyük zaferler yaşatmış ve şimdi de beşinci yıldıza ve 25. şampiyonluğa yürümektedir.

Son dönemde kendisine yönelik belli odaklar tarafından yürütülen sistematik itibarsızlaştırma çabalarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Bu tür saldırılar, sadece Okan Buruk'a değil, Galatasaray'ın başarısına, birlik ve beraberliğine, şampiyonluk yürüyüşüne yöneliktir. Ancak bilinmelidir ki, Galatasaray camiası bu oyunlara gelmez, değerlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmez!

Okan Buruk yalnız değildir! Galatasaray'ın sahadaki ve saha dışındaki mücadelesinde, camiamızın inancı ve desteği tamdır. Kenetlenmeye devam ediyoruz, hedefimiz belli: 5. Yıldız, 25. Şampiyonluk ve daha nice zaferler!"