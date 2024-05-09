Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.