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        Galatasaray'ın kupa serüveni!

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, doğrudan grup aşamasından başladığı turnuvada finale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:13
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        Galatasaray'ın kupa serüveni!
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        Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçı, saat 20.45'te başlayacak.

        Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray, Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından başladı.

        C Grubu'nda yer alan "Cimbom" sırasıyla RAMS Başakşehir, Geosis Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. İlk maçında turuncu-lacivertlilerle 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Bolu temsilcisini 4-1'lik skorla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki son maçında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

        Grupta 5 puan toplayan Galatasaray, Konyaspor'un ardından ikinci sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

        GRUPTAN ÇIKMAYI KARTLAR BELİRLEDİ

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda gruptan kart sayısı az olduğu için çıkabildi.

        Sarı-kırmızılı ekip ile Başakşehir, C Grubu'nu beşer puanla tamamladı. Attığı ve yediği gol sayıları eşit olan iki takım arasında hangisinin üstte olacağını maçlarda gördükleri kartlar belirledi.

        Rakibine göre daha az kart gören "Cimbom" ikinci olarak çeyrek finale kaldı.

        ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİP FENERBAHÇE

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda finale zorlu bir yoldan geldi.

        Grubunu ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılılar, seri başı olamadığı için sonraki maçlarını deplasmanda oynadı. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen Okan Buruk'un öğrencileri, tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanarak tur atladı.

        YARI FİNALDE KONYASPOR'U FARKLI GEÇTİ

        Sarı-kırmızılılar, yarı final maçını zorlanmadan kazandı.

        Galatasaray, seri başı olamadığı için yarı final müsabakasını da deplasmanda oynadı. Grupta 0-0 berabere kaldığı TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan "Cimbom" sahadan 5-1 galip ayrılarak finale geldi.

        13 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ

        Galatasaray, kupada yaptığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

        Grup aşamasında rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-kırmızılı futbolcular, çeyrek finalde 2, yarı finalde 5 gol attı. Toplamda 13 kez gol sevinci yaşayan Galatasaray, kalesindeki 5 golü ise engelleyemedi.

        OSIMHEN KUPAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

        Attığı gollerle bu sezon Galatasaray'ı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa götüren Victor Osimhen, takım arkadaşları arasında kupanın da en golcü oyuncusu oldu.

        Nijeryalı yıldız, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak takımının finale yükselmesine katkı verdi. Bu oyuncuyu ikişer golle Yusuf Demir ve Roland Sallai takip etti. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Ahmed Kutucu, Eyüp Aydın ve Alvaro Morata ise birer kez gol sevinci yaşadı.

        OKAN BURUK, KUPADA ROTASYON YAPTI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda geride kalan 5 maçta Süper Lig'de fazla şans veremediği futbolcularını oynattı.

        Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda kalede Günay Güvenç'i oynatan Buruk, ligde ilk 11'e fazla almadığı Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Ahmed Kutucu ve Kerem Demirbay gibi futbolcularına daha çok süre verdi.

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