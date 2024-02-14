Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira: Okan hocayla çalışmak çok büyük bir keyif

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Orta Saha oyuncusu Lucas Torreira, maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk'la çalışmaktan büyük bir keyif aldığını söyledi. İşte Torreira'nın sözleri:

"Çok önemli bir maç bizim için. Rakibimiz farklı bir takım olabilir. Konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Kendi evimizde ilk maçı oynamanın avantaj olacağını düşünüyorum." dedi.

Avrupa Ligi ve Sparta Prag eşleşmesiyle ilgili Torreira ayrıca, "Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmekti. Daha fazla puan almamız gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa'da devam ettiğimiz için mutluyuz. Bir sonraki tur için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kulübün bu kupadaki tarihini biliyoruz. Bu kupada ya da başka bir ligde bakmamız gereken ilk şey önümüzdeki maç."

"OKAN BURUK'LA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

"1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre boyunca nasıl oynadığımı, tutkuyla oynadığımı görüyorsunuz. Benim için en önemlisi formanın önündeki arma. Okan hocayla çalışmak benim için çok büyük bir keyif. Takımı bir araya getiren bir insan. Teknik ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Takımın içindeki herkes bizlerin iyi olmasını istiyor. Bu kadar önemli bir takımda olduğum için çok mutluyum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük bir onur. Gelecekte büyük başarılar elde edeceğine eminim. Galatasaray'da birçok başarıya imza atacağız. Bana güven verdiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.""1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre boyunca nasıl oynadığımı, tutkuyla oynadığımı görüyorsunuz. Benim için en önemlisi formanın önündeki arma. Okan hocayla çalışmak benim için çok büyük bir keyif. Takımı bir araya getiren bir insan. Teknik ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Takımın içindeki herkes bizlerin iyi olmasını istiyor. Bu kadar önemli bir takımda olduğum için çok mutluyum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük bir onur. Gelecekte büyük başarılar elde edeceğine eminim. Galatasaray'da birçok başarıya imza atacağız. Bana güven verdiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

"Fernando oyuncu ve insan olarak kadromuzdaki en iyilerden biri. İçimden gelerek söylüyorum, Galatasaray forması giyiyorsam onun sayesinde. Kaç yıl burada olacağım bilmiyorum ama burada yaşadığım her şeyi ona borçluyum." diyerek sözlerini tamamladı.