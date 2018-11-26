Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Mücadelede 88. dakika oynanırken Serdar Aziz'le girdiği ikili mücadele sonrasında Skubic'in yerde kalmasının ardından hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı göstermişti. Sarı-kırmızılı futbolcuların yoğun itirazı sonrasında VAR'la irtibat kuran Göçek pozisyonu izlemeye gerek duymamış ve penaltıyı vermişti. Mücadele bu penaltıdan gelen golle 1-1 sona erdikten sonra Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak sert açıklamalar yapmıştı.

Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu cumartesi günü acil toplanırken daha sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir açıklama yapmış, TFF'yi tüm kurullarıyla istifaya davet etmişti. Cengiz ayrıca olaylı Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus, Konyaspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya ve orta hakemi Hüseyin Göçek'in de mesleklerini bırakmasını istediklerini dile getirmişti.

BeIN SPORTS'un yayınında Şansal Büyüka konuya ilişkin olarak iki flaş iddia ortaya attı. Büyüka Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir kez daha PFDK'ya sevk edileceğinin öne sürüldüğünü ve daha fazla ceza alacağını dile getirdi.

Büyüka ayrıca Konyaspor maçı VAR hakemi Halis Özkahya'nın yakın çevresine "O anda basiretim bağlandı. Çok üzgünüm" dediğinin öne sürüldüğünü de kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ