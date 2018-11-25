Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Serdar Aziz'un Skubic'e yaptığı müdahele sonrasında hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı göstermiş ve bir süre VAR ile irtibat kurarak kararını değiştirmemişti. Sarı-kırmızılı camiadan bu penaltıya büyük tepki gösterilirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün yaptığı basın toplantısında olaylı derbide düdük çalan Fırat Aydınus, Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek ve Konyaspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya'nın hakemliği bırakmasını söylemişti. TFF'ye de tepkide bulunan Cengiz, "TFF derhal tüm kurullarıyla istifa etmelidir" ifadelerini kullanarak Konyaspor maçındaki penaltı pozisyonunda hakemler arasındaki VAR konuşmaların yayınlanmasını da dile getirmişti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, sezon başından itibaren ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan VAR’dan çok çekti. Süper Kupa ve lig maçlarında yaşanan bazı pozisyonlarda hakemler VAR’a başvurdu. Ancak 13 hafta itibariyle Sarı-Kırmızılılar’ın aleyhine 12 karar çıkarken, lehinde ise sadece 2 karar çıkarılması dikkat çekti.

SÜPER KUPA: AKHİSARSPOR

Sezona başlarken Süper Kupa’da Akhisar Belediye’yle karşılaşan Galatasaray, ilk yarıda durum 0-0’ken gole giden Rodrigues’in düşürülmesiyle hakeme baktı. Önce sarı kartını çıkaran Cüneyt Çakır, ardından VAR’a başvurmasına rağmen kırmızı kartına başvurmamıştı. Kupayı kaybeden Galatasaraylılar, Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sisteme rağmen hakemlerin yanlış karar verdiğini söylemişti.

3. HAFTA: ALANYASPOR

Aslan’ın 6-0 kazandığı maçta durum 4-0’ken Sinan Gümüş, tıpkı bu hafta Serdar’ın müdahalesine benzer bir şekilde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gitmişti. Ardından VAR’a giden hakem penaltıyı iptal etmişti.

4. HAFTA: TRABZONSPOR

Trabzon deplasmanından yenik dönen Cimbom, o maçta Emre’nin ayak bileğine basan Rodallega’nın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Ancak VAR merkeziyle konuşan hakem pozisyonu izlemeyip Kolombiyalı’yı oyundan atmadı.

5. HAFTA: KASIMPAŞA

Emre’nin faul pozisyonu için VAR’dan destek alan hakem sarı kartını kırmızıya çevirmedi. Ardından Cimbom’un attığı golde tekrar VAR’a giden hakem bu kez Sarı-Kırmızılılar’ın lehinde bir karar çıkardı. Kasımpaşa’nın penaltı kazandığı pozisyonu VAR’dan izleyen hakem, beyaz noktayı gösterdi. Son dakikada Onyekuru’nun attığı golü ise VAR’da izleyerek ofsayt düdüğü çalınmıştı.

6. HAFTA: AKHİSARSPOR

Durum 0-0’ken Akhisar’ın attığı gol VAR izlenilerek iptal edildi.

7. HAFTA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Garry Rodrigues’in ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda VAR merkeziyle konuşan hakem oyunu devam ettirdi.

8. HAFTA: ANTALYASPOR

Antalya deplasmanında Cimbom önce penaltı kazandı. Ardından VAR görüntülerini izleyen hakem penaltı kararını iptal etti.

10. HAFTA: EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltıda VAR’a başvuran hakem, kararından dönmedi. Ardından Muğdat düşürülünce VAR merkeziyle konuşan hakem Halis Özkahya, beyaz noktayı göstermemişti. Muğdat’a ise ‘Avantaja bıraktım’ dediği kaydedildi.

11. HAFTA: FENERBAHÇE

Ezeli rakibinin kazandığı penaltıda da hakem VAR görüntülerini inceledi. Ardından ise beyaz noktayı gösterdi.

13. HAFTA: ATİKER KONYASPOR

Cimbom 1-0 önceyken son dakikalarda Konya lehine penaltı düdüğü çalındı. VAR’la konuşan hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu izlemedi ve kararından vazgeçmedi.

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