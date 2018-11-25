Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Atiker Konyaspor, 1 puanı 89. dakikada bulduğu penaltı golüyle alırken Galatasaray'da savunma oyuncusu Serdar Aziz o pozisyonda kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Karşılaşma sonrası Serdar Aziz saat 05.30'a kadar uyumadı.
Mücadelenin 88. dakikasında hakem Hüseyin Göcek'in verdiği tartışmalı penaltı kararı sonrası Galatasaraylı Serdar Aziz, içini yakınlarına döktü. Hürriyet'in haberine göre Serdar Aziz isyanını şu sözlerle dile getirdi:
"Çok iyi bir şekilde konsantre olarak topa hamlemi gerçekleştirdim. Rakibin ayağına müdahale etmeme üzerine kendimi hazırladım. Yüzde 1 dahi şüphem yok. O pozisyon penaltı değil. Rakibe müdahalem yok. Hatta tam tersi Konyasporlu futbolcu (Skubic) pozisyonda ayağıma bastı. Hakem düdüğü çaldığında ise arkam dönüktü. Penaltı kararı vereceği aklımın ucundan dahi geçmedi. O düdüğü duyunca faul kararı verdiğini düşündüm. Ve, 'Niye pozisyonu durduruyor' diye şaşırdım. Ama penaltı noktasını gösterdiğini görünce şok oldum. O an istem dışı topu hakemin üzerine attım."
EŞİ TUĞÇE AZİZ İSYAN ETTİ
Öte yandan Serdar'ın eşi Tuğçe Aziz de, Instagram paylaşımlarında, "Bu haksızlığa sessiz kalmayacağım" diyerek tepki gösterdi.
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