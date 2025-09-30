Galatasaray-Liverpool maçı canlı izle ekranı: Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar, Liverpool karşısında puan ve puanlar alarak taraftarına Eintracht Frankfurt mağlubiyetini unutturmak istiyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray-Liverpool maçının saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Liverpool maçı canlı izle ekranı...
Galatasaray-Liverpool maçı TRT 1 canlı izle... Galatasaray-Liverpool maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nin lig aşamasında oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazanan Liverpool kadrosunda, Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Alexander Isak gibi yıldız isimleri bulunduruyor. Galatasaray ile Liverpool, bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Liverpool maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül Salı bugün saat 22.00'de oynanacak.
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, İlkay, Barış, Yunus, Sane, Osimhen.
LİVERPOOL: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.
5. RANDEVU
İki takım, uluslararası turnuvalarda 5'inci kez karşılaşacak.
Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 kez eşleşti ve 4 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.
İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 159. KARŞILAŞMA
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 159. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 123 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 165 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00