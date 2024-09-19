Galatasaray Petrol Ofisi: 2 - Slavia Prag: 2 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'la 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
45+4. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Annest kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Polcarova'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Slavia Prag etkili geldi. Sunrovska'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Szewieczkova, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Gamze Yaman bu pozisyonda gole izin vermedi.
56. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Ebru Topçu'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Arzu Karabulut, bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Staskova'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.
66. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi farkı 2'ye çıkardı. Ebru Topçu'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Diallo, kale sahasına hareketlenen Staskova'ya yerden pasını aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
76. dakikada fark 1'e indi. Sağdan kazanılan korner atışında Annest'in kale sahasına gönderdiği ortaya Szewieczkova kafayı vurdu, savunmadan Benan Altıntaş'a çarpan meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 2-1
90+8. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Bartovicova kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında yükselen Kosikova'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ana Maria Terteleac, Mihaela Tepusa, Roxana Ivanov (Romanya)
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert (Dk. 37 Demehin), Eda Karataş, Jackmon, Benan Altıntaş, Emine Esen, Arzu Karabulut, Ebru Topçu, Catalina (Dk. 65 Diallo), Bakarandze, Staskova (Dk. 90+5 Arzu Akkurt)
Slavia Prag: Votikova, Bendova, Kosikova, Bartovicova, Annest, Polcarova, Surnovska (Dk. 65 McLaughlin), Krejcirikova (Dk. 74 Ruzickova), Svitkova, Vesela (Dk. 65 Moravkova), Szewieczkova (Dk. 81 Zufankova)
Goller: Dk. 56 ve Dk. 66 Staskova (Galatasaray Petrol Ofisi), Dk. 76 Szewieczkova, Dk. 90+8 Kosikova (Slavia Prag)
Sarı kartlar: Dk. 19 Bendova, Dk. 36 Bartovicova, Dk. 42 Svitkova (Slavia Prag), Dk. 46 Demehin, Dk. 80 Benan Altıntaş, Dk. 90+2 Jackmon, Dk. 90+7 Emine Esen (Galatasaray Petrol Ofisi)