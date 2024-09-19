Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray Petrol Ofisi: 2 - Slavia Prag: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray Petrol Ofisi: 2 - Slavia Prag: 2 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:51 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'a son dakika şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'la 2-2 berabere kaldı.

        Karşılaşmanın rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        45+4. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Annest kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Polcarova'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

        52. dakikada Slavia Prag etkili geldi. Sunrovska'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Szewieczkova, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Gamze Yaman bu pozisyonda gole izin vermedi.

        REKLAM

        56. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Ebru Topçu'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Arzu Karabulut, bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Staskova'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.

        66. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi farkı 2'ye çıkardı. Ebru Topçu'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Diallo, kale sahasına hareketlenen Staskova'ya yerden pasını aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

        76. dakikada fark 1'e indi. Sağdan kazanılan korner atışında Annest'in kale sahasına gönderdiği ortaya Szewieczkova kafayı vurdu, savunmadan Benan Altıntaş'a çarpan meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 2-1

        90+8. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Bartovicova kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında yükselen Kosikova'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Ana Maria Terteleac, Mihaela Tepusa, Roxana Ivanov (Romanya)

        Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert (Dk. 37 Demehin), Eda Karataş, Jackmon, Benan Altıntaş, Emine Esen, Arzu Karabulut, Ebru Topçu, Catalina (Dk. 65 Diallo), Bakarandze, Staskova (Dk. 90+5 Arzu Akkurt)

        Slavia Prag: Votikova, Bendova, Kosikova, Bartovicova, Annest, Polcarova, Surnovska (Dk. 65 McLaughlin), Krejcirikova (Dk. 74 Ruzickova), Svitkova, Vesela (Dk. 65 Moravkova), Szewieczkova (Dk. 81 Zufankova)

        Goller: Dk. 56 ve Dk. 66 Staskova (Galatasaray Petrol Ofisi), Dk. 76 Szewieczkova, Dk. 90+8 Kosikova (Slavia Prag)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Bendova, Dk. 36 Bartovicova, Dk. 42 Svitkova (Slavia Prag), Dk. 46 Demehin, Dk. 80 Benan Altıntaş, Dk. 90+2 Jackmon, Dk. 90+7 Emine Esen (Galatasaray Petrol Ofisi)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş
        Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!