Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı hangi kanalda? GS Strum Graz maçı nasıl izlenir?

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Galatasaray Strum Grazhazırlık maçı için artık nefesler tutuldu. Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme karşılaşmalarına hazırlanan sarı kırmızılılar, 5. hazırlık maçında bu kez köklü Avusturya temsilcisi Strum Graz ile kozlarını paylaşacak. İşte, yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu'nun da oynaması beklenen Galatasaray Strum Graz maçına dair bilgiler...