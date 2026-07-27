Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği oyuncular!
Galatasaray ve Fenerbahçe, sahadaki ezeli rekabetlerini transfer dönemlerinde de birçok kez yaşadı. İki kulübün de ilgilendiği bazı futbolcular tercihini kısa sürede yaparken, bazı transfer süreçleri uzadı ve farklı yönlere evrildi. İşte iki ezeli rakibin yollarının kesiştiği dikkat çeken transferler
Galatasaray ve Fenerbahçe sahadaki rekabetlerinin dışında transfer döneminde de birçok kez karşı karşıya geldi. Bu süreçte iki takım arasında "transfer çalımları" da sıkça yaşandı.
İşte iki takımın birbirlerine karşı transfer çalımları:
HASAN ŞAŞ
1998 yılında Galatasaray ve Fenerbahçe, Hasan Şaş'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, Hasan Şaş'ı 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
BERKANT GÖKTAN
2000/2001 sezonunda Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Berkant Göktan, sezonun ardından bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a transfer oldu. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği dönemde transferi Galatasaray tamamladı.
TUNCAY ŞANLI
2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor forması giyen Tuncay Şanlı için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer girişimlerinde bulundu. İki kulüp arasındaki yarışın sonunda milli futbolcu tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
SERVET ÇETİN
2003 yaz transfer döneminde Servet Çetin, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldı. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, futbolcuyu 1,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
PIERRE VAN HOOIJDONK
2003 yaz transfer döneminde Pierre van Hooijdonk, Galatasaray'ın da gündeminde yer aldı. Transfer yarışının sonunda Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katan kulüp Fenerbahçe oldu.
ÖNDER TURACI
2004 yılında Standard Liege'den 1,7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Önder Turacı, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde yer aldı. Transfer yarışını kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
MIROSLAV STOCH
2010 yılında Miroslav Stoch, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldı. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Slovak futbolcuyu Chelsea'den 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
SELÇUK İNAN
2011 yaz transfer döneminde Selçuk İnan, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldı. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, milli orta sahayı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.
HAMİT ALTINTOP
2012 yaz transfer döneminde Hamit Altıntop, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldı. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, milli futbolcuyu Real Madrid'den 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
ALPER POTUK
2013 yılında yabancı oyuncu kuralı nedeniyle hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Alper Potuk'u kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulundu. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, milli futbolcuyu kadrosuna kattı.
GÖKHAN GÖNÜL
2016 yılında Gökhan Gönül, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldı. İki kulübün de girişimlerine rağmen tecrübeli sağ bek tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
EMRE AKBABA
2018 yılında Emre Akbaba, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldı. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, on numara pozisyonunda görev yapan futbolcuyu 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
VEDAT MURIQI
2019 yılında Vedat Muriqi, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldı. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü Çaykur Rizespor'dan 5,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
MERT HAKAN YANDAŞ
2020 yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Transfer sürecinin sonunda Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
İRFAN CAN KAHVECİ
Ocak 2021'de İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Bu rekabetin sonunda Fenerbahçe, on numara pozisyonunda görev yapan futbolcuyu 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
SERGIO OLIVEIRA
2022 yaz transfer döneminde Sergio Oliveira için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusunu Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
JOAO PEDRO
2022 yaz transfer döneminde João Pedro için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyu Cagliari'den 4,68 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
2022 yaz transfer döneminde Abdülkerim Bardakcı için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, milli stoperi Konyaspor'dan 2,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
NICOLO ZANIOLO
2023 kış transfer döneminde Nicolo Zaniolo için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı birlikte anıldı. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, İtalyan hücum oyuncusunu Roma'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
SEBASTIAN SZYMANSKI
2023 yaz transfer döneminde Sebastian Szymański için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı transferde birlikte anıldı. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Polonyalı on numarayı Dinamo Moskova'dan 9,75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
TETE
2023 yaz transfer döneminde Tetê için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, Brezilyalı hücum oyuncusunu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.
FRED
2023 yaz transfer döneminde Fred için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Transfer yarışını kazanan Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunu Manchester United'dan 9,7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
ZAHA
2023 yaz transfer döneminde Wilfried Zaha için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Transfer yarışını kazanan Galatasaray, Fildişi Sahilli hücum oyuncusunu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.