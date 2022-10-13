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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

Galatasaray'ın yeni sezon transferi dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile aralarındaki kriz tüm dünyanın gündeminde. Wanda Nara'nın ayrılık paylaşımının ardından çift yeniden bir araya gelmişti. Tam barıştılar derken Wanda Nara'nın sözleri yeni bir krize daha neden oldu. yaşanan gelişmeler sonrasında Galatasaraylı yıldız Icardi konuştu. Yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düşen yıldız, "Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor" dedi.

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  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

    Mauro Icardi ve menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara arasındaki problemler uzun zamandır dünya basınında gündemden düşmüyor. Galatasaray'a yeni sezonda transfer olmasıyla büyük ses getiren dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık iddiaları çok konuşulmuştu. Bir barışık bir küs çift arasında sular durulmuyor. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile yaşadıkları kriz sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nara'nın ayrılık açıklaması sonrası Icardi, "Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor" dedi.
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

    Galatasaraylı Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, son olarak yıldız futbolcunun eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söylemişti.
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

    Yaşanan olaylar sonrası bu iddialar günceme bomba gibi düşmüş, çok konuşulmuştu. Gelişmeler sonrasında 29 yaşındaki futbolcu sessizliğini bozdu. Icardi, "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum" dedi.
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

    Yıldız futbolcu, "Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" diye konuştu.
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

    Icardi sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar."
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

    "Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek."
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı
  • Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den eşi Wanda Nara'ya şaşırtan sözler! Savunulacak bir tarafı kalmadı

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