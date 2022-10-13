Mauro Icardi ve menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara arasındaki problemler uzun zamandır dünya basınında gündemden düşmüyor. Galatasaray'a yeni sezonda transfer olmasıyla büyük ses getiren dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık iddiaları çok konuşulmuştu. Bir barışık bir küs çift arasında sular durulmuyor. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile yaşadıkları kriz sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nara'nın ayrılık açıklaması sonrası Icardi, "Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor" dedi.