Kısa süre önce satışa sunulan Samsung Galaxy Note 9'da beklenmedik bir hata meydana gelmeye başladı. Yurt dışındaki bazı kullanıcılar, ekranın yan tarafında ışık sızıntısı bulunduğunu rapor etti.

Ekranın kenarıyla metal çerçevenin birleştiği noktada meydana gelen sorun için "dikkat dağıtıcı" yorumu yapan kullanıcılara karşın, söz konusu problemin kavisli ekranın yarattığı bir yanılsama olduğunu savunanlar da mevcut. Birkaç Galaxy S9 ve Note 8 kullanıcısı da, aynı sorunu yaşadığını rapor etmiş durumda.

Her ne kadar yurtdışında bazı kullanıcılar konuya dair şikayette bulunduysa da, ülkemizde henüz böyle bir sorunla karşılaşılmış değil. Biz de elimizdeki test cihazlarında böyle bir soruna ve emareye rastlamadık.

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