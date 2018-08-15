Samsung Galaxy Note 9 inceleme

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Samsung Galaxy Note 9'u enine boyuna inceledik. Galaxy Note 8'e son derece benzer bir tasarıma sahip olan Note 9, muadilinden 1 inç daha geniş ve 6 gram daha ağır. Bu küçük farklar, cihazı elinize aldığınızda neredeyse hissedilmiyor. Görünüşe bakıldığında Note 9'un muadiliyle arasındaki en büyük farkı, kameranın yanında değil altında konumlandırılmış parmak izi okuyucu sensörü. 6,4 inç (103.2 cm2) boyutunda ve muadili gibi 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunan Note 9, 516 ppi değerde piksel yoğunluğu sunuyor. Bu değer Note 8'de (6,3 inç ve 101.1 cm2) 521 ppi'dı fakat iki cihaz arasında 1 inç kadar fark olması, Note 9'un piksel yoğunluğunda da minik bir düşüş yaşamasına sebep olmuş.

Galaxy Note 9'un donanımı

Android Oreo 8.1 ile gelen Galaxy Note 9'un muadiliyle arasındaki asıl farklar, cihazın şık kasasının içerisinde gizli. 8 çekirdekli (4x2,7 GHz Mongoose M3 & 4x1,8 GHz Cortex-A55) Exynos 9810 yonga setiyle donatılan telefon, bu noktada Note 8'den belirgin bir farkla sıyrılıyor. Telefonun performansına da yansıyan bu fark, çoklu görevlerin ve arka planda çalışan çok sayıda uygulamanın sorunsuz bir biçimde çalışmasını sağlıyor. Grafik işlemci olarak, şu an piyasada bulunan pek çok akıllı telefon gibi Adreno 630 kullanan Note 9, bu noktada da her türlü oyun vb. grafik işleme gerektiren uygulamanın üstesinden gelecektir. Zira testlerimiz boyunca kullandığımız oyunlarda, en ufak bir performans düşüşüne rastlamadık. 128 GB (microSD ile 512 GB'a kadar artırılabilir) depolama alanı ve 6 GB RAM ile donatılan Note 9, bir mobil cihazdan beklenebilecek performans seviyesini uzun yıllar karşılayacak donanıma sahip.

Galaxy Note 9'un kamerası

Neredeyse Note 8 ile aynı kameralara sahip olan Note 9'un ön yüzünden bulunan selfie kamerası 8 MP (f/1.7) çözünürlük sunarken (ayrıca 30 fps'de 1440p video kaydı yapıyor), arka tarafta 2 adet 12 MP lens görüyoruz (60 fps'de 2160p video kaydı yapıyor). İlki f/1.5-2.4 diyafram açıklığı sunarken, diğeri f/2.4 diyafram değeri ve 2x optik zoom desteği veriyor. Cihazın kamera performansı ışık seviyesi çok düşene kadar gayet başarılı. Ortalama aydınlatmaya sahip bir kapalı ortamda bile, net ve canlı kareler yakalamak mümkün. Cihazın video performansı da dikkat çekici. 2k çözünürlük ile 60 fps çekim yaparak, yüksek kaliteli ağır çekim görüntüler de elde edebilirsiniz.

Galaxy Note 9'un bataryası

Samsung Galaxy Note 9'un muadili ile arasındaki en büyük farklardan biri de bataryası. Note 8'de 3.300 mAh olan pil seviyesi, Note 9'da 4000 mAh'e çıkarılmış. Bu da uzun süreli kullanım için büyük önem taşıyor. Note 8'de biraz yoğun kullanımda günü tamamlamak zorken, Note 9'da artan pil seviyesi ile birlikte günlük kullanım için daha uygun çözüm sunuluyor. Özellikle ekran parlaklığını %50'nin altına düşürürseniz, pil ömründe büyük artış yakalıyorsunuz. Gününün çoğunu kapalı ortamlarda geçirenler için, ekran parlaklığını düşük seviyelerde tutmak belirgin bir pil tasarrufu sağlayacaktır. Dış alanlarda ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalınan mekanlarda ise ekran parlaklığını açmanız gerekebilir. Son olarak cihazın hızlı şarj desteği sunan bir adaptöre sahip olduğunu da hatırlatalım.

Tıpkı Note 8 gibi S Pen ile birlikte gelen Note 9'u kalemle kullanmak isteyenler hiç zorlanmayacaktır. S Pen ile kolayca ekrana yazı yazabilir, uygulamaları yönetebilir ve hatta fotoğraf çekebilirsiniz. Note 8'deki gibi bir kullanım imkanı bulunan S Pen, ayrıca yakın mesafede cihaza dokunmadan fotoğraf çekmek isteyenler için de bluetooth üzerinden bağlantı kurarak fotoğraf çekmeye imkan tanıyor.

Elimizdeki 128 GB'lık Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı 6.500 TL seviyesinde. Cihaz mavi, mor ve siyah renk seçeneklerine sahip ve her modelde S Pen'in de rengi değişiyor. Eğer akıllı telefon için 6.500 TL seviyesinde bir bütçe ayırabiliyorsanız, Note 9 ihtiyaçlarınızı birkaç yıl karşılayabilir (muhtemelen 2-3 sene içerisinde işletim sistemi güncellenmeyecektir). Ancak biraz daha tutumlu olmak taraftarıysanız, daha uygun fiyata çok benzer donanım ve özelliklere sahip akıllı telefonların da olduğunu hatırlatalım. Örneğin çok yüksek kamera ve benzer donanım performansı için Huawei P20 Pro, benchmark testleriyle Note 9'u geride bırakan OnePlus 6 ve iPhone X da seçenekler arasında bulunabilir.

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