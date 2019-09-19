Galayla sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, gala konseriyle sona erdi. 'Carmen', 'Dans Rüzgarları', 'Kuğu Gölü', 'Aida' ve 'Troya' gibi eserlerin sahnelendiği festivalin son gününde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni ve tenor Murat Karahan'ın da solist olarak sahne aldığı gala konseri verildi.

Konserin orkestra şefliğini ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yaptı. Carminati'ye Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Konserde, Karahan'ın yanı sıra ünlü solistler bariton Eralp Kıyıcı, soprano Angelina Akhmedova ve mezzosoprano Anastasia Boldyreva'nın sahneye çıktığı galayı çok sayıda yerli ve yabancı turist de izledi.