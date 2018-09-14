Galway FC - Wexford Youths sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Galway FC, 14 Eylül 2018 Cuma günü Wexford Youths takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Galway FC 36 puanla 6. sırada, Wexford Youths 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Galway FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Wexford Youths, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; Galway FC galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.60, Wexford Youths galibiyet oranı 5.50. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Galway FC son haftadaki Finn Harps müsabasında 2-0 yenildi.

Wexford Youths, Cobh Ramblers karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Galway FC, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 15 gol yedi.

Wexford Youths, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wexford Youths 8 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.

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