'Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu

"Game of Thrones" (Taht Oyunları) iki yıl önce sona erdi ancak devam serisini uzun süre devam edecek. "Game of Thrones"tan 300 yıl öncesini, Targaryen Hanedanı'nın hikayesini anlatacak olan devam dizisi "House of the Dragon"dan sonra yayınlanacak proje de netleşmeye başladı.

Deadline, Buz ve Ateşin Şarkısı'nın başlamasından yaklaşık 1000 yıl öncesini anlatacak "10.000 Ships"in senaryosu Amanda Segel'a teslim edildiğini açıkladı.

"The Mist" ve "Person of Interest" gibi dizilerin de yapımcılığını üstlenen Segel'in yeni görevi, "10.000 Ships"in, House of the Dragon sonrası HBO'da yer alacak olan ikinci Game of Thrones yan dizisi olması anlamına geliyor. Maceranın Prenses Nymeria'nın hikâyesini ve nehrin gururlu prensleri ile eski Valyria'nın ejderha lordları arasındaki son ölümcül savaşı konu alması bekleniyor.

Arya Stark, Lord Mors Martell ile evlenen ve yirmi yıldan fazla bir süredir Dorne'u yöneten efsanevi savaş kraliçesi olduktan sonra korkunç kurtuna Nymeria adını verdi. Geliştirme aşamasındaki spinoff'un çalışma başlığı, Essos'taki ejderha lordlarından kaçan ve Yaz Denizi'ndeki bir kanala geçerek tüm gemi filosunu yaktığı efsanevi Nymeria hikayesini ima ediyor.