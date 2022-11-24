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Game of Thrones'un yıldızı sevenlerini yasa boğdu! Ünlü isim hayatını kaybetti!

Game of Thrones'un yıldızı ünlü gitarist Wilko Johnson hakkında gelen son dakika haberi, sevenlerini yasa boğdu. Sevilen isim 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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  • Game of Thrones'un yıldızı sevenlerini yasa boğdu! Ünlü isim hayatını kaybetti!

    Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz cellatı Ser Ilyn Payne karakterini canlandırarak, izleyiciye kendini sevdiren başarılı gitarist Wilko Johnson, gelen son dakika bilgilerine göre 75 yaşında hayatını kaybetti.
  • Game of Thrones'un yıldızı sevenlerini yasa boğdu! Ünlü isim hayatını kaybetti!

    1970'li yıllardan beri başarısıyla adından söz ettiren Wilko Johnson, 10 yıl önce pankreas kanserine yakalanmıştı ve 10 aylık ömrünün kaldığını açıklamıştı.
  • Game of Thrones'un yıldızı sevenlerini yasa boğdu! Ünlü isim hayatını kaybetti!

    Bu haberi verdikten sonra veda turuna çıkan ünlü sanatçı yıllardır kanser ile mücadele ediyordu. 
  • Game of Thrones'un yıldızı sevenlerini yasa boğdu! Ünlü isim hayatını kaybetti!

    Johnson'ın sosyal medya hesabından yayınlanan bilgilere göre, dünyaca ünlü gitarist 21 Kasım günü evinde öldü.

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