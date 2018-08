Game of Thrones’un 8. sezonundan ilk kareler paylaşıldı

Game of Thrones'un son sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. HBO'nun yeni sezon videosunda yer verdiği görüntülerde Game of Thrones'un 8. sezonuna dair ipuçları yer alıyor. Peki Game of Thrones'un 8. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte Game of Thrones'un son sezonuna dair açıklanan son bilgiler