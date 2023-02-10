Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme

Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından herkes canla başla çalışıyor. Çok sayıda ünlü isim de hem arama kurtarma çalışmalarında hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yemek dağıtıyor.