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Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile afet bölgesinde bulunan Gamze Özçelik, depremzedelere çorba dağıttı. Enkazdan çıkarılan minik bir bebeği de paylaşan Özçelik, "Ümit etmekten vazgeçme" dedi

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  • Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme - Magazin haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkıma neden oldu. 
  • Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme - Magazin haberleri

    Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından herkes canla başla çalışıyor. Çok sayıda ünlü isim de hem arama kurtarma çalışmalarında hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yemek dağıtıyor.
  • Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE UYUYOR, BİRLİKTE UYANIYORUZ"

    Afet bölgesinden zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik, "Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku... 'Bu da geçer yahu' diyoruz. İnşallah..." ifadelerini kullandı.
  • Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme - Magazin haberleri

    "AYAKTA DUR VE VAZGEÇME"

    Enkaz altından çıkarılan minik bir bebeği de yayınlayan Gamze Özçelik, "Tanık olduğumuz bazı anlar bize 'ayakta dur ve ümit etmekten vazgeçme' diyor" mesajını yazdı.
  • Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme - Magazin haberleri

    "BU NASIL TARİF EDİLİR?"

    Gamze Özçelik, bir diğer paylaşımında ise "Elinde annesinin saçıyla çıkarılan bu yavrumuz çıkarılırken ekibimiz oradaydı. Şimdi bu nasıl tarif edilir?" sözleriyle duygularını dile getirdi.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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