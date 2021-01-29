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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Garanti BBVA'dan ekonomiye 416 milyar TL destek

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 415 milyar 799 milyon 688 bin TL’ye ulaştı.

Garanti BBVA'dan ekonomiye 416 milyar TL destek
HABERTURK.COM

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 415 milyar 799 milyon 688 bin TL’ye ulaştı.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 66’sı mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yıllık yüzde 30 büyümeyle 356 milyar 746 milyon 593 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9, özkaynak kârlılığı yüzde 11, aktif kârlılığı ise yüzde 1,3 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2020 yılı, öncelikle çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığına odaklandığımız bir yıl oldu. Yaşanan farklı dinamiklere ve zorluklara rağmen, Garanti BBVA olarak yılı hem finansal hedeflerimiz, hem de stratejik performans göstergelerimiz açısından başarıyla geride bıraktık.

Bugüne kadar hiç tecrübe etmediğimiz olağanüstü şartlarda, hem tüzel hem bireysel kaynaklı ciddi bir kredi büyümesine şahit olduk. Bankamız bu yılı yüzde 33’ün üzerinde bir TL kredi büyümesiyle bitirdi. Özellikle yüzde 40 seviyelerinde olan TL ticari kredilerdeki büyüme, yıla damgasını vurdu. Bankamız bir kez daha reel sektörle beraber olağanüstü koşullarda sağlıklı büyüyebileceğini göstermiş oldu.

Fonlama tarafında ise tabana yaygın mevduat kaynaklı büyüme odağımızı sürdürdük. Müşterilerimizin bize duyduğu güvenle yılı Türk Lirası mevduatta yüzde 26 büyümeyle bitirdik. Yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde ise uluslararası piyasalardan sağladığımız sendikasyon kredimizi yeniledik. Güçlü sermayemiz ve yüksek likidite seviyemizle dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette destek sunmaya devam edeceğiz.

Büyümeye odaklanırken, bir yandan da aktif kalitesi tarafında ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdürdük. Sektördeki en yüksek karşılık oranına sahibiz. 2021’de oluşabilecek riskler için tedbirimizi bugünden aldık.

Önümüzdeki dönemde, müşterilerimizin güvenilir finansal ortakları olma hedefiyle, ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik toparlanma ortamında, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve sağlıklı, sağlam bir tabanda genişlemesi hedefleri doğrultusunda büyüme politikamız devam edecek.” dedi.

Pandemi sürecinin en büyük kazanımının dijitalleşme olduğunu belirten Baştuğ, “Dijital bankacılık farkındalığının, dijital müşteri ve işlemlerin hızla arttığı bir yılı geride bırakıyoruz. Bugün dijital kanallarımızı kullanan 9,6 milyon müşterimiz var. Bu alanda yıllardır yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Türkiye’de dijitalleşmeye son 25 yıldır en büyük yatırımı yapan banka olarak, bu dönemde müşterilerimize tüm kanallardan kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamayı sürdürebildik. Yeni düzenlemelerin de getireceği fırsatları da değerlendirerek, dijital dönüşümü doğru strateji ve doğru araçlarla destekleyerek, sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.

Bu yıl dünya genelinde öne çıkan bir diğer başlık ise sürdürülebilirlik oldu. Biz Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınmaya 15 yılı aşkın süredir katkı sağlıyoruz. 2020’de, bu alanda dünya çapında bir ilke imza atarak, yenilenen sendikasyon kredimizi sürdürülebilirlik kriterlerine endeksledik. Böylece, pandemi döneminin yarattığı belirsizliklere rağmen, çevresel taahhütlerimizi bir adım öteye taşıdık. Müşteri tarafında ise kredi yapılarında birçok ilki gerçekleştirdik. Müşterilerimizin iş yapış şekillerini daha sürdürülebilir ve yeşil olmaya teşvik ederek, Yeşil Kredi, Cinsiyet Eşitliği Kredisi ve Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi yapıları gibi pek çok finansman mekanizmasını etkin olarak kullanıyoruz. Bugüne kadar sürdürülebilir finans konusunda yaklaşık 40 milyar TL finansman sağladık. Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki hedeflerine ulaşabilmesi için iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Aralık 2020)

Başlıca Bilanço Kalemleri

(bin TL)

Cari Dönem
31.12.2020

Önceki Dönem
31.12.2019

Değişim D yüzde

Toplam Aktifler

540.912.805

428.554.148

26,2yüzde

Krediler*

350.233.129

277.506.599

26,2yüzde

-Canlı Krediler

335.004.294

259.207.022

29,2yüzde

-Takipteki Krediler

15.228.835

18.299.577

-16,8yüzde

Mevduat

356.746.593

274.608.574

29,9yüzde

Özsermaye

62.409.195

54.050.747

15,5yüzde

Başlıca Gelir Kalemleri

(bin TL)

Cari Dönem
31.12.2020

Önceki Dönem
31.12.2019

Değişim D yüzde

Net Faiz Geliri

25.392.568

20.673.425

22,8yüzde

Operasyonel Giderler

11.886.838

10.309.076

15,3yüzde

-Personel Giderleri

4.419.743

4.187.991

5,5yüzde

-Diğer Faaliyet Giderleri

7.467.095

6.121.085

22,0yüzde

Net Ücret ve Komisyonlar

6.587.665

6.273.573

5,0yüzde

Net Kar

6.385.163

6.241.390

2,3yüzde

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