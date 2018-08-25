Gaz Metan Medias - CFR Cluj maçı istatistikleri

Romanya 1.Lig maçında Gaz Metan Medias ile CFR Cluj, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. 7 puanlı Gaz Metan Medias 8. sırada bulunuyor, CFR Cluj 11 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Gaz Metan Medias, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. CFR Cluj son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 585 kodlu maçı oynayanlar; Gaz Metan Medias galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, CFR Cluj galibiyet oranı 1.95.

Gaz Metan Medias önceki hafta Sepsi mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

CFR Cluj, Dinamo Bucuresti karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Gaz Metan Medias, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

CFR Cluj, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. CFR Cluj, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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