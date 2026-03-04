Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını duyurdu

        Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını duyurdu

        Gazeteci Adem Metan, İsrail'de meslektaşı İlyas Efe Ünal'la birlikte gözaltına alındıklarını duyurdu. Metan, yaklaşık dört saattir tutulduklarını ve serbest bırakılma zamanlarının belirsiz olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 18:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adem Metan İsrail'de gözaltına alındı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

        Metan mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız.

        Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil."

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı yapıldı

        Suudi Arabistan'daki ABD Riyad Büyükelçiliği'ne en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Riyad'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. (İHA) 

        #Adem Metan gözaltı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!