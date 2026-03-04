Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını duyurdu
Gazeteci Adem Metan, İsrail'de meslektaşı İlyas Efe Ünal'la birlikte gözaltına alındıklarını duyurdu. Metan, yaklaşık dört saattir tutulduklarını ve serbest bırakılma zamanlarının belirsiz olduğunu açıkladı
Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Metan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız.
Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil."
