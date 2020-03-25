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Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Aykut Küçükkaya, gazeteci Ali Sirmen'nin koronavirüs şüphesiyle tedavi altında alındığını açıkladı. Küçükkaya, Sirmen'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet’in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak... okurlarına, sevenlerine ve Türkiye’ye mesajı #EvdeKal" ifadelerini kullandı.