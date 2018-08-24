

Gazeteci Baki Özilhan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat etti. Uzun yıllar başta TRT olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarında çalışan, 2005-2015 yılları arasında ise CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Özilhan'ın cenazesi yarın Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde saat 16.00'da düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TELEVİZYON VE RADYOYA PROGRAMLAR YAPTI

Baki Özilhan'ın TRT'de başlayan gazetecilik kariyeri, siyasi nedenlerle birçok kez kesintiye uğramıştı. 12 Eylül sonrası Bülent Ecevit’in çıkardığı Arayış Dergisi'nde de çalışan Özilhan, TRT dışında Kanal-6 Seçim 99 programı yapımcısı ve sunuculuğunu da üstlendi. Uzun yıllar Ulusal Basın Ajansı (UBA) Genel müdürlüğü, Best FM'de haber programı, SBS Radyoları Türkiye Haberleri Sorumluluğu yapan Özilhan, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde CHP Genel Başkanı İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Özilhan, 20 Ocak'ta Ulusal Kanal'da 'Sansürsüz Sohbet' isimli program ile ekranlara geri dönmüştü.

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