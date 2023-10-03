Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

GAZİANTEP'tejandarmanındüzenlediği operasyonda göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 5 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında yaptığı çalışmalarda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 5 şüpheli de gözaltına alındı. Daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 5 cep telefonu, 1 traktör, 1 otomobil ve 1 motosiklet ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı. Kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edildi.