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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

        GAZİANTEP'tejandarmanındüzenlediği operasyonda göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 5 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:00
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
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        GAZİANTEP'tejandarmanındüzenlediği operasyonda göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 5 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında yaptığı çalışmalarda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 5 şüpheli de gözaltına alındı. Daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 5 cep telefonu, 1 traktör, 1 otomobil ve 1 motosiklet ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı. Kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edildi.

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