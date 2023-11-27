İslahiye'deki deprem konutları havadan görüntülendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren veya tamamlanan afet konutları, FPV dronla görüntülendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren veya tamamlanan afet konutları, FPV dronla görüntülendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde İslahiye'de yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.
İlçede çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı konutlar, Anadolu Ajansı
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