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        İslahiye'deki deprem konutları havadan görüntülendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren veya tamamlanan afet konutları, FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:34
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        İslahiye'deki deprem konutları havadan görüntülendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren veya tamamlanan afet konutları, FPV dronla görüntülendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde İslahiye'de yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

        İlçede çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı konutlar, Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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