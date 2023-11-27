Gaziantep'te özel bakım gerektiren bireylere ve öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi'nde aralarında özel bakım gerektiren engellilerin de yer aldığı öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi'nde aralarında özel bakım gerektiren engellilerin de yer aldığı öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Fakültede görevli personel tarafından, Şahinbey Özel Eğitim Uygulama Okulu ile GAÜN Kreş ve Anaokulu'nda etkinlik düzenledi.

Ağız ve diş sağlığı muayenelerinin apıldığı öğrenciler, aynı zamanda düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, özel bakım gerektiren bireylerin ağız bakımlarının son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özel bakım gerektiren çocuklarımızın, ağız bakımları son derece önemlidir. Bu çocukların ağız bakımının sağlanmasında, velilerin rolü büyüktür. Diş sürme sürecinin ilk aşamalarından itibaren, veli ve bakımla ilgili kişiler, gerekli ağız hijyen uygulamalarını tatbik etmelidirler. Çünkü diş ve çevre dokuların hasar görme durumunda, tedavi süreci komplike olabilmekte. Hatta rutin klinik prosedürler yerine genel anestezi altında işlem yapılması söz konusu olabilmektedir."