Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon 435 bin asılsız çağrı

        GAZİANTEP'te112Acil Çağrı Merkezi'ne 9 ayda yapılan 3 milyon 196 bin 577 çağrının 2 milyon 435 bin 303'ü asılsız çıktı. Merkezi asılsız ihbarlarla meşgul ettiği belirlenen 88 kişiye de idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon 435 bin asılsız çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te112Acil Çağrı Merkezi'ne 9 ayda yapılan 3 milyon 196 bin 577 çağrının 2 milyon 435 bin 303'ü asılsız çıktı. Merkezi asılsız ihbarlarla meşgul ettiği belirlenen 88 kişiye de idari para cezası uygulandı.

        Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 1 Ocak ile 30 Eylül arasında yapılan çağrılara ilişkin bilgileri paylaştı. Gaziantep'te 9 aylık süreçte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 milyon 196 bin 577 çağrı geldiği vurgulanan açıklamada, bu çağrıların sadece 761 bin 274'ünün vaka kaydına döndüğü ve 2 milyon 435 bin 303 çağrısının ise asılsız ve gereksiz arama olduğunun tespit edildiğine değinildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız ve gereksiz arama oranının yüzde 76 olduğuna dikkat çekilirken, merkezi asılsız ihbarlarla meşgul ettiği belirlenen 88 kişiye 1250'şer lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Öte yandan 112'yi arayarak Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına yönelik hakaret ettiği belirlenen 12 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yaklaşık 2,5 milyon asılsız ih...
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yaklaşık 2,5 milyon asılsız ih...
        Hünerli elleriyle eski kitapların ömrünü uzatıyor
        Hünerli elleriyle eski kitapların ömrünü uzatıyor
        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
        Gaziantep'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Gaziantep'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te 245 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te 245 sikke ele geçirildi