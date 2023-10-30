Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 105 TL olan kaçak telefonlar ele geçirildi

        GAZİANTEP'tejandarmanındüzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon 105 TL olan gümrük kaçağı 85 cep telefonu ile 4 akıllı saat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 105 TL olan kaçak telefonlar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'tejandarmanındüzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon 105 TL olan gümrük kaçağı 85 cep telefonu ile 4 akıllı saat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda telefonun bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ile 4 akıllı saat ele geçirdi. El konulan malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 105 TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır
        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep'te otomobilde 78 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te otomobilde 78 kilo skunk ele geçirildi