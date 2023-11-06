Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Kalyon

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

        GAZİANTEP FK: Nita - MBakata (Dk. 40 Bikel), Arda Kızıldağ, N'Koulou, Dijilobodji, Morais, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 81 Riascos), Gradel (Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan), Dragus (Dk. 90+1 İlker Karakaş)

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil Pehlivan (Dk. 59 Hojer), Mithat Pala (Dk. 81 Pinchi), Shelvey (Dk. 59 Varesanovic), Gustavo (Dk. 59 Gaich), Olawoyin, Zeqiri, Minvchev (Dk. 72 Faye)

        GOLLER: Dk. 20 Maxim (Pen), Dk. 50 Dragus (Gaziantep FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 57 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Dijilobodji, Daragus, Nita (Gaziantep FK) - Hojer (Çaykur Rizespor) 

        Süper Lig'in 11´inci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor´u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 20'inci dakikada penaltıdan Maxim ve 50'nci dakikada Dragus kaydetti.

        17'nci dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu oyuna soktuktan sonra Emirhan Topçu oyunun başlamadığını düşünerek meşin yuvarlağı eline alınca hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

        20'nci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltı atışını kullanan Maxim, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

        25´inci dakikada Altin Zeqiri´nin pasıyla buluşan Mithat´ın ceza alanı dışından şutunda top üstten auta gitti.

        45´inci dakikada Mustafa Eskihellaç´ın kullandığı kornerde iyi yükselen Gradel´in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

        Gaziantep FK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        50´nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Mustafa Eskihellaç´ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Dragus´un plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden ağlara gitti: 2-0.

        57´nci dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

        Maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-11-06 22:24:46

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası projesi, deprem bölgesindeki illerimi...
        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası projesi, deprem bölgesindeki illerimi...
        Gaziantep'te şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında...