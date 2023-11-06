Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0

STAT:Kalyon

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

GAZİANTEP FK: Nita - MBakata (Dk. 40 Bikel), Arda Kızıldağ, N'Koulou, Dijilobodji, Morais, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 81 Riascos), Gradel (Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan), Dragus (Dk. 90+1 İlker Karakaş)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil Pehlivan (Dk. 59 Hojer), Mithat Pala (Dk. 81 Pinchi), Shelvey (Dk. 59 Varesanovic), Gustavo (Dk. 59 Gaich), Olawoyin, Zeqiri, Minvchev (Dk. 72 Faye)

GOLLER: Dk. 20 Maxim (Pen), Dk. 50 Dragus (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 57 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Dijilobodji, Daragus, Nita (Gaziantep FK) - Hojer (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 11´inci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor´u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibin gollerini 20'inci dakikada penaltıdan Maxim ve 50'nci dakikada Dragus kaydetti.

17'nci dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu oyuna soktuktan sonra Emirhan Topçu oyunun başlamadığını düşünerek meşin yuvarlağı eline alınca hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

20'nci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltı atışını kullanan Maxim, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

25´inci dakikada Altin Zeqiri´nin pasıyla buluşan Mithat´ın ceza alanı dışından şutunda top üstten auta gitti.

45´inci dakikada Mustafa Eskihellaç´ın kullandığı kornerde iyi yükselen Gradel´in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Gaziantep FK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

50´nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Mustafa Eskihellaç´ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Dragus´un plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden ağlara gitti: 2-0.

57´nci dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

2023-11-06 22:24:46