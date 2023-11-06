Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından

         Süper Lig´in11´inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor´u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

         Süper Lig´in11´inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor´u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Margarit, "Oyuncularım adına bugün çok mutluyum. Futbolcularımız kazanma adına güçlerini sahaya yansıttılar. Taraftarlarımız da tribünlerden bize kazanmamız adına güçlü destek verdiler, onlara teşekkür ediyoruz. Gelecek haftalarda da kazanma adına aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

        İLHAN PALUT: TALİHSİZ PENALTI POZİSYONU BİZE PAHALI BİR TECRÜBE YAŞATTI

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmada talihsiz bir gol yediklerini ve toparlayamadıklarını belirterek, "Oyuncular istediklerimi sahaya koydu. İlk yarı ve ikinci yarının belli bir dönemi oyuncularımız elinden geleni yaptı. Maçın son 20 dakikasında ise beklediğimiz enerji sahada yoktu. Maç kontrolümüze geçerken talihsiz penaltı pozisyonu bize pahalı bir tecrübe yaşattı. Değişik, çok görmediğimiz bir penaltı oldu. Golü yedikten sonra maç boyunca oyunu çevirmeye çalıştık ama başarılı olamadık" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Gabriel Margarit'in açıklamaları

        -İlhan Palut'un açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-11-06 23:07:24

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Şiddet gören kadına yardım etmek istemişti
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0
        Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu