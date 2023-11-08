Gaziantep'te halk otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 5 yaralı

GAZİANTEP'te,halk otobüsünün park halindeki kamyona çarptığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi´nde meydana geldi. Zülfikar S. yönetimindeki 27 H 0405 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 27 AFT 999 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan 5'i yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.