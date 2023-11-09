Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletteki çift öldü

GAZİANTEP'teotoyolda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Kadir Kaya (41) ile arkasında oturan eşi Zeynep Kaya (25), hayatını kaybetti.

Kadir Kaya ile eşi Zeynep Kaya, operasyon için doktorla görüştükten sonra Nizip Devlet Hastanesi'nden Gaziantep'e dönmek üzere yola çıktı. Kadir Kaya'nın kullandığı 27 AD 297 plakalı motosiklet, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip Otoyolu 23'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Kaya çifti, yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.