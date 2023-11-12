Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'tekamyonaarkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Malat (25), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Can Malat'ın kullandığı motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Malat, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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