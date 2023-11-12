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        Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'tekamyonaarkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Malat (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:10
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        Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP'tekamyonaarkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Malat (25), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Can Malat'ın kullandığı motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Malat, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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