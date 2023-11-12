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        KOSGEB deprem desteğine başvuru 30 bini geçti, 1000 esnafın ödeme talebi onaylandı

        KOSGEBBaşkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine 10 günde 30 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. İbrahimcioğlu, başvuru yapan 1000'in üzerinde işletmenin talebinin onaylandığını ve ödemelerin bir ay içerisinde yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:50
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        KOSGEB deprem desteğine başvuru 30 bini geçti, 1000 esnafın ödeme talebi onaylandı
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        KOSGEBBaşkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine 10 günde 30 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. İbrahimcioğlu, başvuru yapan 1000'in üzerinde işletmenin talebinin onaylandığını ve ödemelerin bir ay içerisinde yapılacağını söyledi.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, deprem bölgesindeki saha ziyaretlerine devam ediyor. Geçen hafta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya´da KOBİ´lerle buluşarak 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi´ni tanıtan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, bu hafta da Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep´te de sanayi ve ticaret odalarında projenin ayrıntılarını anlattı.

        İŞLETMELERE HASAR ORANLARINA GÖRE 200-750 BİN LİRA ARASINDA DESTEK

        İbrahimcioğlu destek kredisinden depremzede 11 ildeki hasar gören işletmelerin faydalanabileceğini söyledi. Şartları uyan işletmelere hasar oranlarına göre 200 ile 750 bin lira arasında destek sunulacağını söyleyen İbrahimcioğlu, "Projeden, depremin yıkıcı etkisinin en fazla görüldüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye´de hasar gören veya en az yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep´te ise Nurdağı ve İslahiye ilçeleri hariç hasar gören işletmeler faydalanacak. Şartları uyan işletmeler, hasar durumuna, bulunduğu il ve işletme ölçeğine göre 200 ile 750 bin lira arasında destekten yararlanacak. KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ´ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksit olarak gerçekleşecek. Tamamen faizsiz olan program, teminat da istenmeyecek" diye konuştu.

        '1000 İŞLETMENİN TALEBİ ONAYLANDI'

        Projeden faydalanmak isteyen afetzede işletme sayısının 30 bin rakamının üzerine çıktığını ve projenin ilk 10 gününde 1000´in üzerinde işletmenin talebinin onaylandığını da dile getiren İbrahimcioğlu, "Daha 10 günü yeni tamamlamışken binin üzerinde işletmenin ödeme talebini onayladığımızı ifade etmek isterim. Başvurularını yapıp hak kazanan işletmelerimiz en geç bir ay içerisinde hesaplarında ödemeleri görecekler" dedi.

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - GAZİANTEP-DHA

        2023-11-12 13:46:11

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