ULUSKON Başkanı Atasoy, Gaziantep´te ziyaretlerde bulundu

ULUSLARARASIYatırımve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep´te birtakım ziyaretlerde bulundu.

Başkan Atasoy, ziyaretler kapsamında, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı Yavuz Zorkirişçi ile bir araya geldi.

Başkan Atasoy, Vali Kemal Çeber ile yaptığı görüşmede, şehrin geleceği için iş birliği ve Gaziantep'in dünya piyasasındaki konumunu ileriye taşımak gibi konuları görüştü. Başkan Atasoy, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Sayın Vali ile Gaziantep'in önemli meselelerini detaylı bir şekilde ele aldık. Gaziantep'i daha da ileriye taşıyacak konuları görüştük. Gaziantep için birlikte çalışmak, dünya ekonomisinde daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızı sağlayacak" dedi. Gaziantep Vali Çeber ise, "Başkan Atasoy ile şehrimizin ortak geleceğini planlamak için bir araya geldik. Şehrimizin potansiyelini dünya ekonomisinde ve dış ticaret pazarında maksimum seviyeye çıkarmak için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Atasoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmede, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini etkileyecek potansiyele sahip çeşitli konularını görüştü. ULUSKON Başkanı Atasoy´un ziyareti sırasında, şehirdeki önemli projeler, yerel kalkınma stratejileri ve toplumsal hizmetler gibi konularda detaylı bir müzakere gerçekleştirildi. Taraflar, şehrin potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma için iş birliği yapma konusunda ortak bir vizyon oluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, konfederasyon başkanı ile yapılan verimli görüşmenin şehir için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, birlikte çalışmanın şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Atasoy, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile ziyareti kapsamında, Gaziantep'in sanayi sektöründeki güncel gelişmeleri ve ekonomik perspektifini değerlendirildi. İkili, bölgedeki iş dünyasını desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek için ortak projeler geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında Atasoy, Gaziantep'in sanayi potansiyelini takdirle karşıladığını ve bölgedeki girişimcilerin uluslararası düzeyde daha fazla tanınması için çaba gösterileceğini vurguladı. Ayrıca, iş dünyasıyla sıkı bir diyalog kurma ve iş birliği olanaklarını artırma kararlılığına işaret etti. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi ise, Atasoy´un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle önemli bir misafiri ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. İki liderin karşılıklı samimi ve yapıcı görüşmeleri, bölgedeki iş dünyasının daha da güçlenmesine katkı sağlayacak iş birlikleri için önemli bir adım niteliğindeydi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Başkan Atasoy, gerçekleştirdikleri görüşmede, bölgedeki ticaretin artırılması, yerel işletmelerin desteklenmesi ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Ayrıca, sektörün mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel projeler üzerine fikir alışverişinde bulundular. Atasoy, iş dünyasının ortak hedefler etrafında bir araya gelmesinin bölgenin uluslararası alanda ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı vurguladı.

Başkan Atasoy, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, şehirdeki güncel hukuki konuların ele alındığı bir platform sunarken, Başkan Atasoy, savcıyla iş birliği ve şeffaflık vurgusu yaparak adaletin güçlenmesine yönelik çabalarını dile getirdi. Gaziantep'in hukuki çerçevesini güçlendirmek adına yapılan bu görüşme, bölgedeki yasal süreçlere dair daha fazla anlayış ve iş birliği sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Atasoy, Gaziantep Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı Yavuz Zorkirişçi´ye gerçekleştirdiği ziyarette, şehir ekonomisinin güçlendirilmesi, ticaretin desteklenmesi ve yerel iş dünyasının zorluklarına çözüm bulunmasına yönelik önerilerde bulundu. Gaziantep Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı Zorkirişçi, Atasoy´a şehrin ticaret potansiyeli, sektördeki yenilikler ve ticaretin geliştirilmesi için önerilerini sundu. İki taraf arasında yapılan bu verimli toplantı, şehir ekonomisinin daha da güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - DHA

2023-11-13 14:40:18