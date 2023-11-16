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        KOSGEB deprem desteğine başvuru 45 bin oldu

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine 45 bin başvuru yapıldığını, 2 bin başvurunun da ödemesinin onaylandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:30
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        KOSGEB deprem desteğine başvuru 45 bin oldu
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        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine 45 bin başvuru yapıldığını, 2 bin başvurunun da ödemesinin onaylandığını söyledi.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, deprem bölgesindeki saha ziyaretleri kapsamında Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne geldi. Geçen hafta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya´da KOBİ´lerle buluşarak 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi´ni tanıtan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, bu hafta da depremin en çok etkilediği bölgelerden olan İslahiye'de esnaflarla buluştu. İslahiye Ticaret Odası'nda esnaflarla bir araya gelen İbrahimcioğlu projenin detayları hakkında bilgiler vererek, başvuru ve onay sürecini anlattı.

        '26 BİNİ DEĞERLENDİRİLDİ'

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, proje ile birlikte deprem bölgesinde ticaretin hareketlenmesini amaçladıklarını ifade ederek, 15 gün içerisinde 45 bin başvuru aldıklarını ve bunun 26 bininin değerlendirildiğini söyledi.

        2 bin başvurunun ödemesinin onaylandığını bildiren İbrahimcioğlu, şöyle dedi:

        ''Buraya gelince depremin yıkıcı etkisini bizzat yerinde görmüş olduk. Biz inanıyoruz ki bu bölgenin insanı aldığını bereketlendirir. Proje ile işletmelerin hasar durumlarına göre ve özellikle 4 il ve bu 2 ilçede hasarsız dahi olsa destek verileceği belirtilmişti. Amacımız ticaretin çarkını döndürmek için bu paranın 11 ilimize girişini sağlamak. Bu para ödenmeye başladığı zaman ekonominin çarkının dönmesini arzu ediyoruz. 15 gün içerisinde 45 bin başvuru aldık. Çünkü programı çok kolaylaştırdık. Bizim isteğimiz esnafların başvurularını hızlı bir şekilde yapması. Arkadaşlara sormuştum bu başvurunun ne kadarını değerlendirmişiz diye. 26 bin başvuru değerlendirilmiş. Ödemelerini onayladıklarımız var. 2 bin ödeme onaylanmış durumda. Hızlı başvuru ve hızlı ödeme yaptığımız bir program bu. Biz istiyoruz ki dükkanların kepenkleri kalksın ve işletmeler çalışsın. Bu desteğin en önemli kısmı arada banka yok ve faizi yok. O yüzden bu can suyunun ticaret çarkını döndüreceğine inanıyoruz.''

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2023-11-16 14:28:02

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