Bakan Şimşek: Eğitim öncelikli alanımızdır, bütçeden en çok kaynağı eğitime yatırmaya devam ediyoruz (2)

ŞİMŞEKVEURALOĞLU GAZİANTEP'E GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'daki temaslarının ardından Gaziantep´e geldi. Bakan Şimşek ve Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik mazot ve gübre dağıtımı programına katıldıktan sonra Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen '100´üncü Yıl Tünelleri' ışık görme törenine katıldı. Her iki bakana ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

`AMANOS TÜNELLERİNİN İHALESİ YIL SONUNDA´

Bakan Uraloğulu, buradaki konuşmasında, ülke genelinde birçok ulaşım projesini hayata geçirdiklerini aktardı. Uraloğlu, Türkiye'ye ne lazımsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, Gaziantep'e gerekli olan çalışmaları da kent yöneticileriyle tespit ettiklerini vurguladı. Gaziantep'in yakalamış olduğu güzel ivmeyi hızlandırmaya gayret ettiklerini aktaran Uraloğlu, Amanos Tünelleri'ni de yaparak Gaziantep'e katkı sağlamak istediklerine işaret ederek projenin ihale sürecinin başladığını ve yılsonuna kadar ihalesini yapmak istediklerini kaydetti. Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Gaziantep'i her yere bölünmüş yollarla, otoyollarla bağladık. Bağlamaya da devam ediyoruz. Biz büyükşehrimizle beraber gazi rayı hayata geçirdik. Orada yüz binleri taşıyoruz. Yani havaalanı var, otoyol var, bölünmüş yollar var, ne kaldı Gaziantep'e? Yüksek hızlı tren. Şimdi Gaziantep'i yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Orada da son sürat gidiyoruz. İnşallah 2028 yılına gitmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz. Şehircilikteki tünel kazmanın ne anlama geldiğini biz gerçekten iyi biliriz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Her şeyiyle, kalitesiyle gerçekten çok güzel oldu, elinize sağlık. 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'imiz etkilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kendi derdine baktı, hem de civar illere katkı sağladı. Yine Şahinbey Belediye Başkanımız Adıyaman'da bizlerle beraberdi. Oradaki insanlara katkı sağladılar. Allah razı olsun."

`GURUR DUYDUK´

Bakan Mehmet Şimşek ise tünelin bitme süresinin Türkiye'nin gelişimine örnek olduğunu anlatarak, AK Parti öncesinde hükümetlerin 10-15 yılda bitiremedikleri tünellerin şimdi Şahinbey Belediyesi tarafından 8-9 ay gibi kısa sürede tamamlandığını kaydetti. Şimşek, "Bakıyorum Gaziantep'in belediye başkanları, Ankara'daki yani hükümet düzeyindeki programlarla yarışıyor. 40 bin çiftçiye destek, muazzam bir girişim. Tünel yapmak aynı ölçekte büyük bir girişim. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Biz, sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınız bizleri gururlandırıyor. Bu muhteşem eserin Gaziantep'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesildi.