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        Gaziantep'te, otomobil TIR´ın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesinde kaza yapan TIR´ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Numan Ünün hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:50
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        Gaziantep'te, otomobil TIR´ın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
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        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesinde kaza yapan TIR´ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Numan Ünün hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Nihat Kılıç yönetimindeki 21 ACA 905 plakalı TIR, yağışlı hava nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada arkadan gelen Numan Ünün yönetimindeki 01 ASF 164 plakalı otomobil, TIR´ın dorsesine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilde çıkarttıkları yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Numan Ünün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Sevim, Harun Efe ve Hamza Mert Ünün'ün tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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