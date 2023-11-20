Depremden etkilenip ürettiği manuel şarj olan jeneratörleri Gazze'ye gönderdi

GAZİANTEPÜniversitesi Teknopark'ta 5 yıldır inovasyon çalışmaları yürüten İsmail Ertuğrul Uyasır başkanlığındaki ekip, depremde elektrik kesintisi sorunundan esinlenip ürettikleri ve manuel şarj olan 4 adet yerli jeneratörü hastanelerde kullanılması için Gazze'ye gönderdi.

İsmail Ertuğrul Uyasır, aralarında mühendislerin de bulunduğu bir grup arkadaşıyla 2018'de şirket kurup Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta enerji, havacılık, hava araçları teknolojisi üzerine çalışmalar başlattı. Uyasır başkanlığındaki ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, o süreçte meydana gelen elektrik kesintileri ve enerji sorunu üzerine çalışmaya başladı. Uzun ömürlü bataryalar kullanıp taşınabilir jeneratör üreten ekip, yaptıkları projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunup onay aldı. Elle çalışan ve üzerindeki kolun 10 dakika boyunca çevrilmesiyle 52 saatlik aydınlatma sağlayan jeneratör, İsrail'in saldırılarının ardından özellikle hastanelerde elektrik sorununa çözüm olması için Gazze'ye gönderildi.

'52 SAAT AYDINLATMA SAĞLIYOR'

İsmail Ertuğrul Uyasır, bu cihaz ile 10 dakikalık bir çevirme ile cep telefonları şarjı için 6 saatlik bir kullanım elde edildiğini söyledi. Eğer telefon şarj edilmez ise 2 ampulün 52 saat boyunca aydınlatma yapılabildiğini kaydeden Uyasır, ''Deprem ve sonrasındaki süreçte meydana gelen enerji sıkıntısından sonra düşünerek bu cihazı geliştirmiştik. Daha önceden türevleri de olan kolla çevrilmeli ve manyetikli manuel jeneratörler. Yalnız var olan cihazlarda bazı sıkıntılar vardı. Güce bindiği anda çevirmesi zorlaşıyordu. Miliamper yapısı düşüktü. Bunları göz önüne alarak 1 milyon miliamperlik bir cihaz yaptık. 10 dakikalık bir çevirme ile cep telefonlar şarjı için 6 saatlik bir kullanım elde ediliyor. Eğer telefon şarj edilmez ise 2 tane ampul ile 52 saat boyunca aydınlatma yapılabiliyor. Test ve ölçümlerimizde bunları görmüş olduk. Aynı anda 2 cep telefonu şarj edilebiliyor. LED ışıklardan sayısına ve ihtiyaca göre 100 taneye kadar yakılabiliyor. Tabi bu ışıkların sayısı yükseldikçe kullanım süresi aşağıya düşüyor. Cihaz 10 voltun aşağısına düşünce tekrar el ile çevirerek 12,9'a çıkarıyorsunuz kendi elektriğini kendisi üreterek bataryada depoluyor ve kullanılabiliyor'' dedi.

'ÇARŞAMBA GÜNÜ GAZZE'DE OLACAK'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından önemli oranda enerji sıkıntısı yaşandığını dile getiren İsmail Ertuğrul Uyasır, geliştirdikleri bu cihazın hastanelerde kullanışlı olacağını düşündüklerini ifade etti. Gazze'de doktorların telefon ışıkları ile ameliyat yapmak zorunda kalmayacaklarına değinen Uyasır, ''Şu an Gazze'de bir soykırım gerçekleştiriliyor. Oradaki insanlar büyük bir zulüm altındalar. Ameliyatlar dahi telefon ışıkları ile yapılıyor. Bizde buradan üzüntü ile takip ediyoruz. Bunun için ne yapabiliriz diye düşündük. Bizim daha önceden tasarladığımız manuel enerji cihazın orada özellikle hastanelerde çok işe yarayabileceğini düşündük. Kendi imkanlarımız ile geliştirdiğimiz 4 adet cihazı İstanbul Valiliği aracılığıyla Gazze'ye gönderme kararı aldık. Cihazlarımızı İstanbul'a yolladık, bu cihazlarımız çarşamba günü Gazze'dde olacak" diye konuştu.

'HASTANELER İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAK'

İsmail Ertuğrul Uyasır, hastanelerdeki medikal cihazların şarj edilmesinde de bu cihazın kullanılabileceğini kaydederek, şöyle konuştu:

''İçerisinde DS motor ve özel bataryalar var. Motora modifiye yaptık. Küçük bir çocuk bile çevirip enerji elde edebilir. Biz bu kolla çevrilerek üretilen enerjiyi bataryalarda depolayıp çıkışlarda kullanıma sunuyoruz. Bu cihaz enerjinin gerektiği her yerde kullanılabilir. Aynı anda 100 adet LED ampul yakıyor. Bu çok ciddi bir aydınlatma demek. Dolayısıyla cep telefonu ışığı ile yapılan ameliyatlara artık gerek kalmayacak. Telefon, medikal cihazlar, solunum cihazlarının elektriğe bağlanmasında çok işe yarayacağını düşündük. Yani elektrik lazım olan her yerde kendi enerjilerini üreterek kullanabilecekler.''

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

2023-11-20 10:07:46