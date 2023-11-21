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        Taşıma asansöründen düşen Oktay'ın ardından yaralanan kuzeni Volkan da öldü

         GAZİANTEP´te,suborularındaki tadilat için binanın dışına kurulan yük asansöründen düşen Oktay Arı'nın (21) hayatını kaybettiği olayda yaralanan kuzeni Volkan Arı (23) da yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:15
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        Taşıma asansöründen düşen Oktay'ın ardından yaralanan kuzeni Volkan da öldü
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         GAZİANTEP´te,suborularındaki tadilat için binanın dışına kurulan yük asansöründen düşen Oktay Arı'nın (21) hayatını kaybettiği olayda yaralanan kuzeni Volkan Arı (23) da yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi´nde meydana geldi. Binada su borularındaki tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı. Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı ve kuzeni Volkan Arı, 5'inci kata çıktı. İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının açılması sonucu 15 metre yükseklikten düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı´nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Volkan Arı, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Bekar olan her iki kuzenin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2023-11-21 10:59:08

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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