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        Şarampole devrilen tankerin şoförü öldü

        GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tankerin şoförü İsmail Erdem (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:10
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        Şarampole devrilen tankerin şoförü öldü
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        GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen tankerin şoförü İsmail Erdem (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Bahçe kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden İsmail Erdem yönetimindeki 27 SD 726 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Erdem, itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İsmail Erdem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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