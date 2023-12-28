Nurdağı ve İslahiye'de deprem değerlendirme toplantısı düzenlendi Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Başkan Şahin ile Vali Yardımcısı Sezik, kurum amirleri ve personellerle deprem değerlendirme toplantısına katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra ilçelerde yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

İnceleme sonrası iki ilçede görev yapan öğretmenlere bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.