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        Öğrenciler yapay zekayla granit ve doğal taş kesimindeki kaybı ortadan kaldıracak

        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin yapay zeka kullanarak granit ve doğal taş kesim fabrikalarındaki kaybı düşürmeyi hedefleyen çalışması TÜBİTAK tarafından desteklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:20
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        Öğrenciler yapay zekayla granit ve doğal taş kesimindeki kaybı ortadan kaldıracak
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        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin yapay zeka kullanarak granit ve doğal taş kesim fabrikalarındaki kaybı düşürmeyi hedefleyen çalışması TÜBİTAK tarafından desteklendi.

        GAÜN öğrencileri Semih Poyraz ile Furkan Gümüşbaş, taş kesim fabrikalarında metre ölçerle çalışan personellerin ölçümlerinin kabaca yapılması ve çok fazla kayıp oluşması üzerine çalışma başlattı.

        Öğrenciler, yapay zeka ve görüntü işleme özelliğini kullanarak geliştirdikleri projeyle, hangi taşın kesime uygun olduğunu ve tam ölçümle kesilmesini sağlayarak doğal ve granit taş kesim fabrikalarındaki kayıp oranının en aza indirilmesini sağladı.

        Gümüşbaş ve Poyraz'ın 2 yıldır üzerinde çalıştıkları proje, TÜBİTAK-1512 Girişimcilik Destek Programı tarafından da desteklendi.

        Semih Poyraz, AA muhabirine, geliştirdikleri projeyle Türkiye'deki doğal taş sektörünün gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Proje hakkında bilgi veren Poyraz, şöyle konuştu:

        "Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojisi kullanarak granit ve doğal taş kesim fabrikalarında, taşın verimliliğini artırmayı hedeflemekteyiz. Yüzde 40 veya yüzde 45 ikinci kalite dediğimiz taşlarda bir zayiat oranı var, bu zayiat yüksek bir oran. Biz bunları olabildiğince maksimize keserek oluşan zayiat oranlarını azaltmayı hedeflemekteyiz. Böylece milli servetimiz olan doğal taşlarımızı verimli şekilde kullanarak, sektörde rekabet gücünü üst seviyeye taşımış olacağız."

        Uluslararası fuarlara katılarak projelerini uluslararası arenada da tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Poyraz, "Ülkemizin doğal taş sektöründeki gücünü global ölçekte de duyurmayı amaçlıyoruz." dedi.

        - TEKNOFEST ilham kaynağı oldu

        Öğrenci Furkan Gümüşbaş ise projenin ortaya çıkmasında ilham kaynaklarının TEKNOFEST olduğunu belirtti.

        Gümüşbaş, "TEKNOFEST bize öz güven katarak, 'Biz yapamayız?' mantalitesi yerine bize 'Nasıl yapabiliriz?' mantalitesini aşıladı. Böylece kendi AR-GE projemiz üzerinde çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye başladık. Ayrıca projemizi araştırma ve geliştirme fırsatı sağlayarak sektör profesyonelleri ve potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmamıza yardımcı oldu. TEKNOFEST'lerde farklı projeleri tanıma fırsatı bulduk. Bu deneyimler ürünümüzü daha da iyileştirmemize olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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