        Gaziantep FK, defans oyuncusu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı

        17.01.2026 - 00:39
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna dahil etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu 28 yaşındaki Bosna Hersekli Nihad Mujakic'in FK Partizan kulübünden transfer edildiği belirtildi.

        Gaziantep FK’nin, başarılı savunma oyuncusu Mujakic’i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, oyuncu ve FK Partizan Kulübü ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.


        Açıklamada, "Yeni transferimiz Nihad Mujakic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nihad Mujakic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

